Севастополь занял 61-е место в рейтинге по зарплатам в отраслях

В Краснодарском крае (30-е место) и Ростовской области (65-е место) отрасль с наивысшей зарплатой — «IT и связь». Зарплаты распределились — 105 тысяч и 73 тысячи рублей, соответственно. Республика Крым обосновалась на 64-ом месте с наивысшей зарплатой в строительстве — 75 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, проведенным «РИА Новости», в 27 из 85 проанализированных регионов самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, в 12 — в отрасли «IT и связь», в восьми — на госслужбе. По итогам 2024 года зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях превысили 100 тысяч рублей в месяц в 39 регионах против 29 годом ранее.

Тройку лидеров составили Сахалинская область со средними зарплатами 317 тысяч рублей в отрасли «добыча нефти и газа», Москва с зарплатами 302 тысяч в отрасли «финансовые услуги» и Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатами 244 тысяч также в добыче нефти и газа. В топ-10 вошли Мурманская область, Чукотка, Якутия, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов-лидеров связано с добычей полезных ископаемых, за исключением финансово-ориентированной Москвы и Мурманской области, где наибольшие зарплаты получают занятые в рыболовстве.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют занятые на госслужбе.

В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.