Поход «Крузенштерна» посвятили 80-летию Великой Победы

Легендарный барк «Крузенштерн» вечером 18 марта покинул причал Калининградского морского рыбного порта и отправился в свой первый в 2025 году морской поход. На борту парусника – более 140 курсантов учебных заведений Росрыболовства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Первый в этом году поход учебного парусника посвятили 80-летию Великой Победы.

На этот раз парусник пройдет маршрутом по акваториям Балтийского и Северного морей, с выходом в Атлантический и Индийский океаны, с заходом в порты Королевства Марокко, Южно-Африканской Республики, Республики Маврикий. Поход продлится четыре месяца.

Как сообщается, среди участников похода – шесть девушек, которые учатся в заведениях Росрыболовства в Калининграде, Керчи, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, они осваивают профессии судоводителя, судомеханика, электромеханика. На борт также поднялись 13 иностранных курсантов-практикантов Балтийской академии рыбопромыслового флота, в том числе кубинцы, марокканцы, египтяне, граждане Казахстана.

В ходе нынешнего похода «Крузенштерну» предстоит преодолеть около 20 тыс. морских миль. Планируется, что парусник по приглашению правительства Маврикия зайдет на три дня в столицу страны Порт-Луи. Заход будет посвящен событиям 1975 года, когда советские военные моряки Тихоокеанского флота помогли местным жителям восстановить инфраструктуру после разрушительного тропического циклона.

Известно также, что в 2025 году исполняется 30 лет начала первого кругосветного плавания барка, которое пришлось на 1995–1996 годы и было посвящено 225-летию со дня рождения русского мореплавателя адмирала И. Ф.Крузенштерна и 190-летию со дня окончания первой российской кругосветной экспедиции.

Барк «Крузенштерн»

Парусник был построен в 1926 году на немецкой верфи около Бремерхафена, изначально он получил название «Падуя». Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году по репарациям барк перешел в собственность СССР и был переименован. Учебное судно «Крузенштерн» уже совершило два кругосветных плавания и трансатлантическую экспедицию, экипаж неоднократно становился победителем международных парусных регат и гонок.

«Крузенштерн» является последним классическим парусником, изначально построенным для выхода в море под парусами.

Интересно, что изначально это было судно, предназначенное для выхода в море исключительно под парусами, без каких-либо двигателей. Теперь же мощность главного двигателя составляет 2x736 kw, суммарная мощность генераторов – 2*150/2*172, количество лопастей – 4.