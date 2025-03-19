Пьяный мужчина повредил три автомобиля

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, «приняв на грудь приличную дозу спиртного, 52-летний безработный почувствовал в руках «супергеройскую» силу и решил применить ее необычным способом — разбить припаркованные во дворе автомобили. С кирпичом в одной руке и металлической гантелью в другой он принялся крушить три иномарки».

Это увидел случайный прохожий и вызвал полицию. Прибывшим на место сотрудникам патрульно-постовой службы мужчина не смог внятно объяснить причину своей ненависти к транспортным средствам.

В отношении «автомобильного вандала» возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений.

Владельцам машин он причинил материальный ущерб на сумму более 185 тысяч рублей. За это он может получить до пяти лет лишения свободы.