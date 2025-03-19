Откорректировали порядок поступления в вузы для учащихся колледжей

В Госдуме в первом чтении были одобрены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они касаются условий приёма абитуриентов в вузы после окончания среднего профессионального образования.

В документе предлагается внести изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно этим изменениям, выпускники средних профессиональных учебных заведений смогут поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, если их специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.

Если же выпускник решит сменить направление обучения, ему придётся сдавать ЕГЭ.

Сейчас выпускники колледжей могут не сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, но могут выбрать формат сдачи экзаменов. Также можно комбинировать форматы: часть экзаменов сдать в формате ЕГЭ, а часть — как внутренний экзамен.