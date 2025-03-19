К 11-летию Русской весны показали фильм «Крым небесный»

В преддверии 11-й годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России в 30 городах страны – от Калининграда до Сахалина – показали документальный фильм «Крым небесный».

Фильм снят в 2020 году кинокомпанией «Два капитана», режиссер и сценарист — Сергей Дебижев, Санкт-Петербург. Интересно, что часть съемок сделана специально для для фильма российским космонавтом, севастопольцем Антоном Шкаплеровым. Съемки из космоса позволили представить Крым, как уменьшенную корпию планеты Земля, ее сердце и место пересечения всех четырех стихий.

Разнообразие природы на этой небольшой части Земли удивляет: здесь есть горы, море, леса, реки, соляные озера и даже космические пейзажи. Съемки из космоса позволяют увидеть все это, оценить в полной мере красоту и уникальность полуострова. От этих красот не отвлекает никакой текст, зато удачно дополняет музыка Виктора Сологуба.

Фильм уже получил несколько наград, а также был номинирован на несколько престижных премий. Так, «Крым небесный» — номинант 42-го ММКФ. Он также завоевал награды многих российских фестивалей: в 2021 году киноленту представили на премию Magnolia Awards Шанхайского международного телевизионного фестиваля, где она была номинирована на лучший монтаж 11th China Academy Awards of Documentary Film.

Продолжительность фильма —87 минут, режиссер характеризует свое творение, как фильм-мираж, фильм-полет, фильм-зрелище.