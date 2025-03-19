Госдума запросила у кадмина позицию по бездомным животным

Депутаты Государственной Думы просят представить позицию Правительства РФ по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, в том числе без владельцев.

Обращение в правительство подготовлено комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутаты считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем, связанных с обращением с бездомными животными, прежде всего в целях обеспечения безопасности граждан.

Парламентарии также отмечают неисполнение Правительством РФ поручений президента Владимира Путина по вопросу обращения с животными, в том числе безнадзорными. «Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в тексте обращения.