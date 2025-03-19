Главная книга Льва Симиренко

18 февраля исполнилось 170 лет со дня рождения Льва Платоновича Симиренко. Ученый посвятил около 30 лет своей жизни изучению плодоводства в Крыму. В 1888 году, после семи лет ссылки в Восточной Сибири (за распространение запрещенной литературы и оказание материальной помощи народовольцам), он впервые приехал на полуостров. Л.Симиренко тщательно исследовал практически все сады на Южном побережье Крыма и познакомился со многими местными садоводами.

О вкладе ученого в науку и развитие Крыма рассказали посетителям Центрального музея Тавриды сотрудники научной библиотеки «Таврика» им.Стевена, подготовив специальную выставку.

Важнейшая и самая известная работа Л.Симиренко в Крыму — «Крымское промышленное плодоводство». Работе над ней ученый посвятил около 20 лет. Описывающая все породы и сорта плодов, культивируемых в Крыму, книга получалась довольно объемной, поэтому автор разделил ее на три тома.

Первый том был опубликован в 1912 году на средства садоводов России. Первый раздел — общий обзор предмета исследования, второй — посвящен яблоне (60 сортов), а третий — груше (75 сортов). Оформлением издания занимались три приглашенных художника и фотограф.

Роскошно изданная книга сразу стала библиографической редкостью. Так как материалы исследования являются основополагающими и для современного плодоводства, к 150-летию Л.Симиренко решено было книгу переиздать. На выставке представлен экземпляр «Крымского промышленного плодоводства» 2001 года.

Издание второго тома при жизни Л.Симиренко постоянно переносилось. Вышел в свет он почти 100 лет спустя, в 2008 году. Издание посвящено косточковым, орехоплодным, ягодным и некоторым субтропическим культурам, и не уступает по объему собранного материала первому тому.

Третий том трудов ученого — атлас плодовых культур Крыма — так и не был издан. Л.Симиренко планировал издать его в Германии, но после отправки оригинальных рисунков плодов, все они были утеряны.

На выставке представлено несколько изданий, предшествующих фундаментальному труду Л.Симиренко: «Опыт исследования крымского промышленного производства и плодоторговли» (Одесса, 1891), «Материалы к вопросу о крымском промышленном плодоводстве» (СПб., 1892). Также в «Таврике» хранится трехтомник Л.Симиренко «Помология» (Киев, 1961-1963) и некоторые другие издания, не касающиеся Крыма, сообщает пресс-служба Центрального музея Тавриды.