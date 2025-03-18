Возложили цветы и устроили автопробег

В честь 11-летней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России в Севастополе прошли праздничные мероприятия.

Все началось с утреннего возложения цветов и венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.. В мероприятии приняли участие руководители города, депутаты Законодательного собрания, представители общественности, духовенства, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук, главный Федеральный инспектор по городу Севастополю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Александр Акулов.

Участники возложения отметили важность события, случившегося 11 лет назад, назвав его олицетворением мужества, преданности и верности традициям.

Еще одним знаковым мероприятием 18 марта стал автопробег: с Сапун-горы стартовали 50 автомобилей.

Машины с флагами проехали по центральному кольцу города и вернулись к Мемориальному комплексу «Сапун-гора».