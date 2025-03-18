В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым

Королевский суд лондонского района Сазерк приступил к рассмотрению по существу дела бывшего губернатора Севастополя (2016-2019) и экс-замглавы Минпромторга России (2015-2016 и 2019-2020) Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе британских санкций. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Предполагается, что слушания под председательством судьи Сары Кокерилл пройдут в течение нескольких недель до конца апреля. Вердикт будет вынесен жюри присяжных из 12 человек. На предварительном заседании 10 марта бывший чиновник не признал свою вину.

Д.Овсянников был задержан в Лондоне в январе 2024 года. Ему были предъявлены обвинения по семи эпизодам обхода санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег. Согласно британским правоохранительным органам, Д.Овсянников получал переводы на общую сумму в размере 76 тысяч фунтов ($99 тысяч) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Д.Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году, когда Великобритания еще была членом Евросоюза. В 2020 году по завершении Brexit правительство Соединенного Королевства автоматически внесло его в свой отдельный черный список. Рестрикции в отношении Д.Овсянникова предполагают заморозку его счетов и запрет на оказание трастовых услуг. На время разбирательства он был отпущен под залог, по условиям которого он не может подходить ближе чем на 500 метров к портам, вокзалам и аэропортам и покидать свой дом с 21.00 до 5.00, а также должен носить электронный браслет и сдать российский и британский паспорта.

Другие фигуранты

Обвиняемыми по делу об обходе санкционного режима также проходят брат бывшего чиновника бизнесмен Алексей Овсянников и супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова. Прокуратура предъявила им обвинения в марте прошлого года. Их обвиняют в «участии в деятельности, направленной в обход санкций Соединенного Королевства, в частности, в предоставлении средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу». Они не признали в суде свою вину.

По утверждению истца, Алексей Овсянников, также обладающий британским паспортом, вступил в сговор с экс-губернатором, чтобы помочь ему обойти санкционные ограничения. В частности, прокуратура обвиняет бизнесмена в оплате обучения детей Дмитрия Овсянникова в Великобритании, покупке ему автомобиля, оплате страховки и открытии счета в банке Barclays для него.

Снятие санкций

В 2022 году Европейский суд по запросу Д.Овсянникова аннулировал решения Совета Евросоюза за последние два года о продлении санкций в его отношении. Тогда Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре. В феврале 2023 года бывший чиновник написал обращение в МИД и Минфин Соединенного Королевства с просьбой исключить его из британского санкционного списка.

За день до письма в Форин оффис Д.Овсянников открыл счет в HBOS, на который ему стали приходить денежные переводы. Сторона защиты настаивает на том, что экс-губернатор, хоть и зная о своем включении в черный список, не располагал информацией о том, какие именно рестрикции действуют в отношении него. Отмечается, что он обратился за юридической консультацией в марте 2023 года, как только стал сомневаться в законности своих банковских переводов.