Продали чужие участки с помощью подлога

Прокуратура Ленинского района Севастополя доказала в суде вину двух мошенников, которые продали чужую землю по подложным документам.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд заочно вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Севастополя и 38-летнего гражданина соседнего государства. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Установлено, что севастополец в период с октября 2014 по май 2015 года по поддельным документам продал два земельных участка на ул.Гумилева. Продажа осуществлялась по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимых собственников. В одном случае в качестве соучастника, на которого якобы была выписана доверенность, выступил второй осужденный, а в другом – лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

Таким образом, земельный участок стоимостью более 2,9 млн рублей был похищен у физического лица, являющегося реальным собственником. Второй участок — стоимостью свыше одного млн рублей — незаконно выбыл из собственности города.

После получения денег мошенники скрылись из города и находятся в межгосударственном розыске. Их судили заочно. Ленинский районный суд Севастополя назначил виновным 5,5 лет и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее потерпевший в порядке гражданского судопроизводства добился восстановления своего права на похищенный земельный участок.

В рамках рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил поддержанный прокурором иск департамента по имущественным и земельным отношениям о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного городу Севастополю.