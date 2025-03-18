Крымские спелеологи продолжают исследовать пещеры полуострова

По его словам, еще в 1958 году фактически началась советская спелеология, у ее истоков стояли ученые и спелеологи Виктор Дублянский и Владимир Илюхин. В том же году Министерство обороны СССР впервые сделало запрос на исследование пещер Крыма в целях гражданской обороны.

Следующим важным этапом в развитии спелеологии Крыма стал 2017 год, когда крымские спелеологи получили от тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу, являющегося одновременно президентом Русского географического общества, заказ на создание атласа пещер России.

– Это был инициативный грант, который крымский спелеологи успешно выполнили. Таким образом, восемь лет назад старая идея получила новый импульс, – сказал Г.Самохин.

По его словам, в настоящее время постоянно проводятся комплексные исследования пещер под эгидой Крымского федерального университета, и каждый год знаменуется новыми находками.

По его словам, активно работают севастопольские спелеологи, в том числе занимаясь процессом обучения.

– В Севастополе есть две замечательные команды, которые занимаются обучением спелеологов, они находят много пещер, изучая пещеры Крыма и Кавказа, – сказал Г.Самохин.

По его словам, уже в предстоящие выходные будет проведена обучающая программа по созданию 3D – моделей пещер с помощью современного оборудования.