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Крымские спелеологи продолжают исследовать пещеры полуострова

Щербакова Евгения

Об этом «Севастопольской газете» сообщил председатель крымского отделения Русского географического общества, президент Всероссийской общественной организации «Российский союз спелеологов» Геннадий Самохин.

По его словам, еще в 1958 году фактически началась советская спелеология, у ее истоков стояли ученые и спелеологи Виктор Дублянский и Владимир Илюхин. В том же году Министерство обороны СССР впервые сделало запрос на исследование пещер Крыма в целях гражданской обороны.

Следующим важным этапом в развитии спелеологии Крыма стал 2017 год, когда крымские спелеологи получили от тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу, являющегося одновременно президентом Русского географического общества, заказ на создание атласа пещер России.

– Это был инициативный грант, который крымский спелеологи успешно выполнили. Таким образом, восемь лет назад старая идея получила новый импульс, – сказал Г.Самохин.

По его словам, в настоящее время постоянно проводятся комплексные исследования пещер под эгидой Крымского федерального университета, и каждый год знаменуется новыми находками.

По его словам, активно работают севастопольские спелеологи, в том числе занимаясь процессом обучения.

– В Севастополе есть две замечательные команды, которые занимаются обучением спелеологов, они находят много пещер, изучая пещеры Крыма и Кавказа, – сказал Г.Самохин.

По его словам, уже в предстоящие выходные будет проведена обучающая программа по созданию 3D – моделей пещер с помощью современного оборудования.