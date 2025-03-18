Госдума планирует обсудить законопроект о Дне воссоединения Крыма с РФ

Госдума планирует приступить к его рассмотрению в первом чтении летом этого года, сообщила ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач.

Ранее она сообщала, что работа с законопроектом началась летом 2024 года. Его рассмотрение в первом чтении на сессии Госдумы изначально было запланировано на осень прошлого года.

«Законопроект внесен в Госдуму. Находится в профильном комитете по обороне. Включен в примерную программу решением Государственной думы на июль 2025 года», — говорится в предоставленных ею материалах.

Там указано, что пока речь идет о первом чтении. Возможные сроки принятия законопроекта не обозначены.

Ранее предложение о новой памятной дате высказывалось в среде общественников — его озвучила на круглом столе, приуроченном к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Согласно федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», сейчас в списке 17 дат: День российского студенчества, День космонавтики, День памяти и скорби, День Конституции Российской Федерации и другие. При этом в нем значатся и две даты, связанные с новыми территориями на юге страны: День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в 2022 году.

О годовщине Крымской весны

Республика Крым и город Севастополь вернулись в состав РФ 11 лет назад, после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.