Зима не хочет уходить

Сильный ветер, дождь со снегом, снежная крупа в прогнозе на ближайшие три дня для Севастополя.

Синоптики сообщают, что в ночь на вторник, 18 марта, и в первой половине дня в регионе ожидаются дождь со снегом и снежная крупа, порывы северного ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха — ночью от 0 до 2°С, днем — от 4 до 6°С. На дорогах местами возможна гололедица.

Немного лучше прогноз на 19 марта: ветер северо-западный до 15-20 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью -1...+1°, днем +4...+6°. На дорогах ночью и утром возможна гололедица.

В четверг, 20 марта, немного потеплеет. Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°, днем +6...+8°.

МЧС России по Севастополю напоминает: в плохую погоду откажитесь по-возможности от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следите за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!