Земляк-строитель оказался вороватым

На стройке в Севастополе 44-летний белорус познакомился со своим 61-летним земляком. Между ними завязалась крепкая дружба. Пожилой мужчина несколько раз просил своего нового приятеля помочь ему перевести деньги через интернет-банкинг, потому что сам не умел этого делать.

Но помимо обговоренных транзакций, часть денег предприимчивый молодой друг переводил и на свой счет. Так, в течение месяца, пользуясь доверием земляка, он перевел себе на карту более 105 тысяч рублей и потратил их на личные нужды.

Когда финансовая махинация вскрылась, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали иностранного строителя, который тут же во всем сознался. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.