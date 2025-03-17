Зарплату у бригадира выбивал мобильным телефоном

Бригадир предложил ранее судимому знакомому работу на стройке. Спустя месяц, когда настал день получки, на банковский счет строителя зарплата не поступила, и он справедливо возмутился. Бригадир объяснил, что произошла техническая заминка и скоро деньги будут. Но подчиненный просто отобрал у него мобильный телефон и сказал, что вернет после зачисления средств.

Бригадир обратился в полицию, после чего участковый задержал строителя и изъял у него мобильный телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По статье «Самоуправство» ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.