Зарплату у бригадира выбивал мобильным телефоном
Строитель решил получить честно заработанное криминальным способом.
Бригадир предложил ранее судимому знакомому работу на стройке. Спустя месяц, когда настал день получки, на банковский счет строителя зарплата не поступила, и он справедливо возмутился. Бригадир объяснил, что произошла техническая заминка и скоро деньги будут. Но подчиненный просто отобрал у него мобильный телефон и сказал, что вернет после зачисления средств.
Бригадир обратился в полицию, после чего участковый задержал строителя и изъял у него мобильный телефон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По статье «Самоуправство» ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.