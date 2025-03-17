Запустили автобус из Севастополя в Сочи

Время в пути — 13 часов.

Новый автобусный маршрут «Севастополь – Сочи» начал работу 15 марта. Отправление из Севастополя — ежедневно в 10.00. Прибытие в Сочи — 23.00.

Маршрут следует через автовокзал Симферополя (11.50), Анапу, Новороссийск и Геленджик.

В обратный рейс автобус отправляется из Сочи в 19.00. В Симферополе на автовокзале он в 8.00, в Севастополе — в 9.45.

На маршруте, который обслуживает ООО «Лидер», работает 18-местный комфортабельный автобус Mercedes Sprinter, сообщили в Минтрансе Республики Крым.