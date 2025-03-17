В Москве открылась выставка «Крым в моем сердце»

По сообщению агентства ТАСС, выставку разместили в сквере ТАСС, ее посвятили 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Всего в экспозицию вошли 20 работ, которые были отобраны из полутора тысяч фотоснимков, отправленных на всероссийский конкурс «Крым в моем сердце».

В прошлом году фотографии на аналогичной выставке размещались на лайтбоксах, в этом представлен новый формат – медиаэкраны, которые позволяют транслировать объемный фотоконтент, наработанный фотокорреспондентами ТАСС.

По словам министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, выставка «Крым в моем сердце» имеет целью познакомить москвичей с культурным потенциалом и достопримечательностями Республики Крым, с этапами развития Республики Крым.

По словам министра, лидерами по числу отправленных на конкурс заявок в этом году стали Республика Крым, Москва, Московская область, Краснодарский край и Севастополь.

Одним из победителей конкурса стал Александр Родин из подмосковного города Пущино, он представил снимок «Уникальная скала Дива в Симеизе в ночи».

На выставке также представлены фотографии Золотых ворот — одного из самых узнаваемых символов юго-восточного Крыма, знаменитой Белой скалы, горы Ай-Петри, розового озера Сасык-Сиваш, лавандовых полей в Бахчисарайском районе и других достопримечательностей полуострова.

Конкурсный комитет, который проводил оценку работ, возглавил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Также в жюри вошли представители Министерства курортов и туризма Крыма, проекта «VK Места», арт-кластера «Таврида», главные редакторы СМИ, профессиональные фотографы и блогеры.

Онлайн-версию экспозиции можно будет увидеть на портале правительства Республики Крым и на туристическом портале Крыма travelcrimea.com.