Соревновались юные робототехники из Севастополя и Республики Крым

Межрегиональный этап соревнований «РобоФинист» стартовал 16 марта в Малой академией наук г.Севастополя, с участием юных робототехников не только из Севастополя, но и из всего Крыма.

В первый день соревнования проходили по двум видам программы: робофутбол и олимпиада по созданию программируемого робота на платформе Arduino, рассказал «Севастопольской газете» директор Малой Академии наук Сергей Пасеин.

По его словам, впереди у ребят – целая серия интересных соревновательных этапов по 10 различным номинациям. К слову, Arduino – один из самых сложных, поскольку предполагает серьезные знания по микроэлектронике и программированию. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд (робофутбол) по пять человек в каждой, еще 10 ребят соревновались в Arduino.

Состязания будут проходить согласно специально составленному графику до 3 – 4 мая и завершатся финалом в рамках Межрегионального фестиваля юных техников, который пройдет на базе школы Экотех+.

– В прошлом году мы уже проводили такой фестиваль, на этот раз он включит обе номинации «РобоФиниста», – пояснил С.Пасеин.

Директор также сообщил, что в октябре финал Международного фестиваля «РобоФиниста» состоится в Санкт-Петербурге. По результатам будет сформирована сборная команда Севастополя и определены участники, которые поедут в северную столицу.

Учащиеся Малой Академии наук г.Севастополя Максим Коптелов и Денис Перепелица в 2023 году стали победителями Международного фестиваля робототехники «РобоФинист».