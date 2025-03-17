Расширен функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации. Отмечается, что информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии.

«Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько коллежей или техникумов, — они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение»,— говорится в заявлении.

Новый суперсервис также можно будет использовать при подаче заявления для поступления в колледжи и техникумы на целевое обучение. С этой целью ведутся работы по обеспечению информационного взаимодействия с цифровой платформой «Работа в России», где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении.

В Кабмине напомнили, что сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ.

При этом абитуриенты не ограничены в использовании традиционных способов подачи документов — они могут направлять их в вуз почтой или приносить лично.