Приглашают в Крым прошлого века

К 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сотрудники библиотеки подготовили для читателей сюрприз — виртуальное путешествие в Крым по раритетным путеводителями XIX – начала XX века.

Так путеводитель по Крыму Николая Головкинского (1894) рассказывает об истории и достопримечательностях полуострова, его инфраструктуре, климатических особенностях, а также об известных людях, посещавших крымское побережье в разное время. В частности, о том, как в 1820 году в Гурзуфе в семействе героя войны 1812 года генерала Николая Раевского гостил Александр Сергеевич Пушкин. В путеводителе предлагаются маршруты и даются полезные советы. Например, о том, что в Бахчисарае за проезд по городу извозчик берёт 20 копеек, а номер в центральной гостинице обходится приезжему в два рубля. При этом лучшим местом для гуляния в Севастополе называют Приморский бульвар: «Здесь, в красивом павильоне помещается Яхт-клуб и ресторан; рядом общественная читальня с бесплатным входом».

Больше о Севастополе можно узнать из издания 1909 года. Это «Иллюстрированный практический путеводитель по Севастополю и окрестностям: с приложением: алфавита, карты, плана в 4-х красках и проч.» Григория Москвина. Автор пишет так: «Севастополь — очень красивый европейский город, далеко оставляющий за собой большинство провинциальных городов. Прекрасные широкие улицы, превосходно вымощенные гранитными кубиками, с деревьями по обочинам, застроены большими красивыми домами из инкерманского камня, не нуждающегося в штукатурке. По улицам мчатся электрические трамваи, а роскошные магазины с зеркальными стёклами останавливают внимание не одного только провинциала».

Описание исторических мест, в числе которых и Крымский полуостров, дают авторы иллюстрированного путеводителя по Крыму, Кавказу и Ближнему Востоку, изданного в 1913 году. Курортным центром Крыма составители путеводителя называют Ялту, которая является и «культурным центром полуострова». В издании даётся много советов для путешествующих, а также большое количество рекламных объявлений: где выгодно совершать банковские операции, покупать «самые лучшие в мире галоши», экипажные шины, лекарства, паровые машины и многое другое.

На портале Президентской библиотеки также размещены коллекция «Республика Крым» — очерки, архивные документы, фотографии и другие материалы, знакомящие с социально-экономическим и культурным развитием региона с древнейших времен до наших дней. Вся красота природы региона представлена в разделе «Крым в открытках», куда вошли 850 изображений Крыма конца XIX – первой половины XX века: виды моря, дворцы, парки, культовые сооружения. Документы по героической истории Севастополя собраны в коллекции «Севастополь – город морской славы России».







