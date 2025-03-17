Построили еще немного второй очереди газопровода

Общая строительная готовность второй очереди 19-километрового магистрального газопровода высокого давления от Терновки до Передового составляет более 60%.

«На сегодня работы сосредоточены на прокладке основной трубы: специалисты уложили девять километров, а общая строительная готовность составляет 62%. Нужный темп набран, работы идут по графику, завершить их мы планируем в конце текущего года. Параллельно продолжается строительство газопроводов низкого давления в Россошанке, Родниковом и Передовом», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В декабре 2024 года готовность второй очереди газификации составляла 42%. При этом работы по прокладке газопровода низкого давления были выполнены: в селах Передовое (21%), Россошанка (29%), Родниковое (0%).

М.Развожаев также уточнил, что в Озёрном, Широком, Тыловом и Резервном, где уже проложены трубы низкого давления, газ появится только после ввода в эксплуатацию второй очереди газопровода. Планируется, что его строительство завершится к концу этого года.

Газопровод высокого давления — это магистральная труба, доставляющая газ до населенных пунктов. Далее давление снижаются посредством газорегуляторных пунктов, и природный газ по внутрипоселковой сети поставляется потребителям.