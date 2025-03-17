Поезд Победы вернется в Севастополь еще на один день

Интерактивная выставка с тематическими вагонами о Великой Отечественной войне работала в Севастополе 14 и 15 марта. Желающих посетить мультимедийную экспозицию с масштабными декорациями и скульптурами было настолько много, что в день открытия регистрации для посещения поезда уже через пару часов все билеты были распределены. Те, кто не смог посмотреть инсталляцию, выразили свое огорчение в социальных сетях.

«Видел ваши сообщения с сожалениями о том, что многим не удалось попасть в уникальный музей «Поезд Победы», который прибыл в Севастополь накануне и уедет от нас сегодня вечером. Я обратился к организаторам с просьбой продлить у нас пребывание «Поезда Победы. Благодарен, что для Города-Героя сделали исключение: поезд вернется в Севастополь еще на один день и будет доступен для посещения 19 марта с 10 до 18 часов», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей станичке в соцсети.

Вход на экскурсию свободный, необходима регистрация и получение электронного билета. Регистрация открыта за сутки до прибытия поезда на сайте: https://poyezd-pobedy.ru/registration/