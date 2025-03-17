МГУ и Минтуризма Крыма подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Министерством курортов и туризма Республики Крым планируют подписать 19 марта 2025 года на площадке в рамках 31-й Международной выставки туризма и туриндустрии гостеприимства МПТ-2025.

Документ предполагает развитие партнерства между МГУ и Министерством в следующих основных направлениях.

Как сообщается, соглашение коснется подготовку кадров в сфере туризма и гостеприимства по основным образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) сотрудников Министерства, туристских и гостиничных предприятий региона, выпускников средних специальных учебных заведений и школ.

Сотрудничество также планируют наладить в области внедрения новых технологий и научно-практических разработок, проведения научно-исследовательских и проектных работ по заказу Министерства, организации практик и стажировок обучающихся Московского университета в Министерстве и его подведомственных структурах, с трудоустройством выпускников.

Планируется, что соглашение подпишут министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзия и декан географического факультета МГУ академик РАН Сергей Добролюбов.