Летняя погода покидает юг России

Температурный фон, который характерен для летних месяцев, отмечался в южной части европейской территории РФ на прошлой неделе. Ситуация изменилась, во вторник, 18 марта, температура понизится сразу на 10-15 градусов.

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской [части] России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под плюс 30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — плюс 16 градусов, это же все-таки летняя ночь. И постепенно с начала недели начнется изменение ветрового режима с юго-западного на западный, температура при этом понизится до плюс 21-23 [градусов], во вторник — до плюс 10-12 [градусов], а начиная со среды — до плюс 6-9 градусов. И конечно же, это будет нормой для марта», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурные рекорды отмечались во многих регионах юга. В Симферополе 15 марта рекорд составил +24,3°С предыдущий рекорд был зафиксирован в 1937 году (+21°С). В Краснодаре 14 марта рекордное значение составило +28,5°С, предыдущее было отмечено в 1923 году.