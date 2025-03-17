Долевое строительство на Мельника, 80 и 84 было мошенничеством

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Севастополя — Александра Ксендзова и Александра Станева. Они признаны мошенниками.

Установлено, что А.Ксендзов организовал хищение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья. Он выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО «Техноальянс». Первоначально он действовал с подельником, а затем самостоятельно. Сообщники обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на ул.Генерала Мельника на земельных участках №80 и №84 в Севастополе, предназначеных только для индивидуальных жилых домов. Возведение многоквартирного жилья на них запрещено. Таким образом, в период с июля 2017 по июнь 2020 года похищены денежные средства 39 жителей разных регионов России. Им причинен ущерб в размере более 56,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Ранее А.Ксендзов уже осужден еще по двум уголовным делам по фактам совершения аналогичных преступлений в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив «Дом у моря». Его имущество арестовано. Ленинский районный суд Севастополя, с учетом предыдущего приговора, по совокупности преступлений назначил ему 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

А.Станев осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.