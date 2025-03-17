Детектив севастопольской писательницы – в финале Всероссийской премии

Книга Ольги Басковой (Сиваковой) из Севастополя включена в шорт – лист престижной Всероссийской премии «Русской детектив» — 2025. Это очень престижная премия, которая охватывает произведения остросюжетного жанра в области литературы и кинематографии.

Цель премии – выявление и поощрение талантливых авторов, пишущих в детективном жанре, для них это шанс быть замеченными и оцененными.

Сама премия включает лонг-лист, в который на этот раз вошли два севастопольских автора – Ольга Баскова и Ирина Грин: первая – в номинации «исторический детектив», вторая – в категории «детективный триллер». Попасть а шорт лист очень почетно, тем более, что оглашала имена финалистов и их произведения хорошо известная в России автор детективов Татьяна Устинова. Это произошло 10 марта на пресс-конференции ТАСС.

Сокровища рождественского монастыря

Детектив Ольги Басковой называется «Сокровища рождественского монастыря».

Как рассказала «Севастопольской газете» автор, это исторический детектив, повествование которого охватывает значительный временной период – от древности, когда был создан рождественский монастырь, до современности.

– Я упоминают в произведении имя Сергия Радонежского и Аксиньи Серпуховской, которая и создала этот монастырь. В свое время монастырю дарили много подарков члены царской и княжеских семей. В результате там накопилось множество сокровищ, которые и стали предметом вожделения мошенников разных исторических эпох, – рассказала автор произведения.

Она начинает повествование от нашествия Наполеона 1812, когда монахини встали на защиту монастырских сокровищ от наполеоновских солдат. Далее рассказ переходит в иные времена. После прихода советской власти в монастыре устроили общежитие, в котором также жили монахи. И вот монахиня Варвара пытается спасти и сохранить древние сокровища, спрятав их к своей маленькой келье, и это реальный факт. Сюжет развивается увлекательно и стремительно, результатом чего становится целая цепочка событий, приведших к убийству и ограблению монахини. Однако и на этом история сокровищ не заканчивается.

– Я была лично знакома с женщиной, которая оказалась следующим обладателем сокровищ, перешедшим ей по наследству. Они появились в семье в результате того, что один из ее членов во время блокады Ленинграда за бесценок выменивал драгоценные вещи у голодающих ленинградцев. В итоге, его квартира превратилась в настоящий музей. Но... собранные таким образом драгоценности принесли семье одни несчастья, – продолжила автор, сохранив интригу относительно дальнейшего развития сюжетной линии.

Возвращаясь к премии, напомним, что ее лауреатами в разные годы были писатели Дарья Донцова, Александра Маринина, Николай Свечин и др..

Окончательное определение победителей этого года и награждение лауреатов намечено на конец мая — начало июня 2025 года.

О.Сивакова – учитель русского языка и литературы, долгое время она преподавала этот предмет в севастопольской школе №3 с углубленным изучением английского языка, она автор многих увлекательных детективов, которые вышли в издательстве ЭКСМО. Среди них — «Тиара скифского царя», «Проклятая сабля крымского хана», «Бриллианты с царской иконы», «Брегет хозяина Одессы»,«Золото «Черного принца», «Кольцо королевы Фредегонды» и др..