Высокая цена нашей Победы!

«Поезд Победы» — уникальная интерактивная выставка с 10 тематическими вагонами о Великой Отечественной войне. Экспозиция включает масштабные декорации, скульптуры и мультимедийные технологии, что делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми. Над проектом работали художники из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с автором идеи музея на колесах Дмитрием Поштаренко.

— Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Мы ездим по всей России, в этом году уже посетили Абхазию и планируем заехать в Белоруссию. Всего в поезде 10 экспозиционных вагонов, посвященных Великой Отечественной войне. Начиная от мирного времени через значимые события — тематические вагоны, мы приходим к победе, — рассказывает администратор «Поезда Победы» Анастасия Бабанова.

По ее словам, в прошлом году экспозиция пополнилась двумя новыми выставками-вагонами: про японских милитаристов и нюрнбергский процесс.

Поезд — метафора жизни человека

В каждом вагоне поезда-музея — особая история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Первый вагон показывает нам последние часы перед войной. Пассажирский вагон, в котором едут люди самых разных возрастов. Повседневная жизнь огромной страны, сконцентрированная в движущемся поезде. Какие планы заставили их отправиться в путь? Планы, которым не суждено было сбыться. 22 июня 1941-го года — день, который навсегда изменил судьбы миллионов советских людей. Следующие четыре года изменят всё навсегда.

Во втором вагоне размещена экспозиция, посвященная Брестской крепости — символу стойкости и мужества советского человека. Третий вагон — поезд на фронт. Совсем юные мальчишки едут на фронт защищать Родину. В те дни не было человека равнодушного к судьбе своей страны. Есть вагон — напоминание об одном из самых страшных преступлений Третьего рейха — концентрационных лагерях, местах массового заточения и унижения людей. Узников которых ожидали бесчеловечные эксперименты, пытки, голод, расстрелы, газовые камеры.

Следующий вагон — санитарный. За годы войны в перевозках по эвакуации раненых было задействовано 11 863 санитарных поезда. За всю войну железнодорожным транспортом было вывезено более пяти миллионов раненых и больных. Банно-прачечный вагон. В одноименных поездах находились душевые кабины, сушилки, дезинфекционные камеры. Зачастую для солдат это было единственной возможностью помыться в периоды долгих походов. В вагоне-экспозиции посетители впервые видят немцев: это солдаты, взятые в плен под Сталинградом и приведенные в данный вагон по приказу советского командования, среди них генерал-фельдмаршал 6-й армии Фридрих Паулс.

Далее следует экспозиция, рассказывающая о преступлениях японских милитаристов. Эпизод воссоздает интерьер биолаборатории, где японскими военными врачами разрабатывалось бактериологическое оружие и проводились нечеловеческие медицинские опыты на живых людях. Предпоследний — Нюрнбергский трибунал. Послевоенное мироустройство требовало суда над военными преступниками и осуждение нацистской идеологии. Благодаря военным трибуналам 1945-1949 годов весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. И вот она — долгожданная Победа весной 1945 года!

Сильные эмоции

«Севастопольская газета» встретила «Поезд Победы» и расспросила о впечатлениях первых посетителей.

— На самом деле у меня было свое представление об этом поезде, но когда я его посетил, то чувства оказались намного ярче, чем фантазии. Впечатления сильные, я рекомендую всем прийти и увидеть! Больше всего впечатлил проникновенный голос диктора, который произносил: «и личная история...». Именно через личные истории, мне кажется, нужно доносить тему о Великой Отечественной войне и о том, какой тяжелой ценой нам далась победа, — поделился руководитель севастопольской общественной организации сохранения исторического наследия Илья Давыдов

— Пройдя по вагонам поезда, мне понравилась реалистичность экспонатов и хорошо поставленная иммерсионная часть. Все картинки, которые я увидел берут за душу. Мы реально видим и чувствуем, что происходило с нашими бабушками и дедушками. Впечатлила экспозиция о Победе, словно это произошло здесь и сейчас, — рассказал Данила, представитель от общественной организации «Молодая Гвардия» России.

Местная жительница Анна Довженко пришла на экскурсию с дочкой Юлей и с трудом сдерживала чувства.

— Если честно, то говорить сложно. Эмоции переполняют. Это такой масштабный проект, который нам очень нужен. Очень жаль, что поезд пробудет в Севастополе только два дня, и не всем нашим детям, к сожалению, удастся посмотреть выставку. У меня воевали дедушки, некоторые родственники прошли концлагеря. Кажется, мы все это прошли вместе с нашими родными, а вот наши дети знают о войне мало, а они должны знать, как все было и через что прошли их близкие люди, — уверена А.Довженко. Ее маленькая дочь Юля добавила, что ей было очень жаль всех-всех людей, которых затронула война.