В Керчи задержали шпиона

По подозрению в государственной измене задержан 29-летний житель Керчи, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что мужчина наладил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал и передавал противнику сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона для использования при нанесении ракетных ударов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Задержанный арестован.