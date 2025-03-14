Рухнувшую подпорную стену на проспекте Победы отремонтировали

Спустя шесть лет после обрушения у дома на проспекте Победы, 2Б восстановили подпорную стенку.

— Здесь проделана огромная работа: выложено вручную больше двух тысяч тонн бута-щебня. Сначала была расчищена площадка, демонтирована упавшая подпорная стена, после этого вырыт котлован и, соответственно, собрана стена из сетчатых габионов с наполнением их щебнем, — рассказал ведущий инженер компании-подрядчика ООО «ОСК» Алексей Алексеев.

Новая девятиметровая стена состоит из 10 ярусов габионов, один из которых находится под землей. Укрепление построено по принципу террас: через один ярус ряды смещаются на полметра. Стена надежная и должна выдерживать большое давление.

Габионы будут выполнять функции, препятствующие насыщению грунта водой, позволяя ей проходить через конструкцию. Это поможет снизить давление на почву и уменьшить риск обрушения. Такие конструкции эффективно удерживают почву, предотвращая эрозию.

На строительстве работали пять единиц техники и бригада из 15 человек. Все основные работы на данный момент завершены.