Памятник Силаеву поручили разработать студентам

Инициатива создания такого памятника принадлежит Совету ветеранов органов госбезопасности Севастополя. Они задумали новый монумент как народный памятник, подключив к работе студентов: архитекторов, дизайнеров.

Первая встреча со студентами состоялась в городской Точке кипения, где представитель ветеранской общественности Геннадий Куколев напомнил ребятам о героической судьбе П.Силаева и совершенном им в июле 1942 года подвиге. П.Силаев сумел уничтожить врагов, подорвав их гранатами. Однако при этом погиб сам.

Идея воздать должное герою появилась у ветеранов органов госбезопасности еще в 2004 году, долгое время подвиг П.Силаев не был отмечен никакой наградой. Теперь об этом заговорили вновь, тем более, что совсем недавно противодиверсионный катер П-433 Черноморского флота по просьбе ветеранов был назван именем моряка-чекиста. Ребятам пообещали устроить экскурсию на катер и встречу с экипажем.

Теперь же речь зашла о создании полноценного памятника, с привязкой к улице, носящей имя героя. Памятник с небольшим благоустроенным сквером предполагается разместить на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Силаева. Ветераны предполагают, что сквер должен стать местом встреч бывших сослуживцев – уютным, располагающим к воспоминаниям и размышлениям.

Помогать ветеранам взялся известный московский скульптор Петр Добаев. Он непременно подключится к работе над памятником, пока же встал вопрос о проекте самого памятника, придумать который поручили первокурсникам, в расчете на их свежее креативное мышление. Ребята на предложение откликнулись с энтузиазмом и уже предварительно набросали несколько эскизов. Следующим этапом работы стал выезд на место, с задачей «потоптать его ногами» и, возможно, тем самым вдохновиться образом или стилем.

Интересно, что творчество ребят пока ничем не ограничивают, даже техническим заданием. Им, что называется, предлагают самим задать тон, выбрать формат, форму и содержание.

– Зато потом, когда на этом месте появится памятник, вы сможете гордиться тем, что были причастны к его созданию, – настроил студентов Г.Куколев.

Он также предупредил, что пока ни о каких сроках создания проекта речь не идет, а оформление всех разрешительных документов ветеранская организация берет на себя.