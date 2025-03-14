Конкурс водителей троллейбусов посвятили Русской весне

В межрегиональном конкурсе «В единстве – сила!» приняли участие водители троллейбуса из Республики Крым и Севастополя, а принимающей стороной стала ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова». Выбор названия соревнования связан с приближающейся очередной годовщиной вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

– Мы решили тоже объединиться и показать, что, независимо от сложившейся геополитической ситуации, мы сильны и едины, – такими словами объявил о начале соревнований директор ГУП «Севэлектроавтотранс» Денис Будыш, обращаясь к командам-участницам. В состав каждой вошли пять водителей, севастопольцы еще предусмотрели двух запасных,ими стали Людмила Саменкова и Андрей Садыков.

– У нас большие виды на победу в этом конкурсе. Команда сильная, в нее вошли водители из первого и второго севастопольских депо. Среди них есть неоднократные участники и победители различных конкурсов и соревнований. Например, представители депо №1 Алексей Донец и Дмитрий Назимов. От депо №2 выступают Игорь Шумов, Яна Шурховецкая, Вячеслав Яцив. Они неоднократно занимали призовые места. Так, В.Яцив занял первое место в таком же конкурсе в прошлом году, а Я.Шурховецкая была признана лучшей в соревновании на лучшую приемку троллейбуса. И.Шумов выступал в 2024 году на Всероссийских соревнования в Чебоксарах.

В целом, севастопольцы вышли на стартовые позиции с явным настроем на успех. С желанием победить прибыли и крымчане. Судья Любовь Клинюк, представляющая ГУП РК «Крымтрллейбус», рассказала «Севастопольской газете», что приехала в том числе оценить уровень подготовки своих водителей.

– Наши участники готовились очень серьезно, а мы им создавли все условия для этого. Тренировались на территории нашего предприятия, не однажды приезжали в Севастополь. Ребята хорошо подготовились и по теории, и по культуре обслуживания. Среди пятерых наших участников – двое из Симферополя, еще трое – ялтинцы, уже имеющие опыт участия в прошлогоднем конкурсе. Мы уедем только с победой! – решительно заявила Л.Клинюк.

Я.Шурховецкая – одна из участниц, на которую обращено внимание СМИ: молодая, симпатичная, смелая. Девушка рассказала, что работает водителем троллейбуса на маршрутах №4 и №17 уже два года, обожает участвовать в любых конкурсах: принимала участие в севастопольском конкурсе «А ну-ка девушки!», где заняла второе место. Не говоря уже о соревнованиях, которые проводятся на предприятии.

На вопрос, сложно ли водить троллейбус, уверенно ответила, что ей не сложно. Что касается нынешнего конкурса, то больше всего волнуется за теоретическую часть, точнее, за свои знания об устройстве троллейбуса.

– Если я смогу перебороть этот свой страх и унять нервы, все получится. – улыбнулась она.

Соревнования, как обычно, состоят из нескольких этапов: сначала проверка знаний Правил дорожного движения и Правил безопасности, потом самое трудное – устройство троллейбуса. После этого водителям предстоит продемонстрировать свои навыки в приемке троллейбуса перед выходом на линию, знания правил обслуживания пассажиров. Основная же часть программы – проезд по маршруту с выполнением элементов подхода к остановке, скоростное маневрирование, заезд в гараж при движении задним ходом. По результатам выполнения этих элементов, по сумме набранных баллов определяется победитель конкурса. Причем, по каждому конкурсу определены свои критерии оценки.

Д.Будыш также рассказал, что конкурс ежегодно совершенствуется, чему способствует участие севастопольцев во Всероссийских соревнования, откуда севастопольские водители возвращаются с новыми знаниями и навыками

Традиционные победы севастопольцев в такого рода конкурсах Д.Будыш объяснил постоянной заботой предприятия о росте профессионального мастерства водителей, а также отношением самих водителей, которые поддерживают саму идею проведения конкурса.

После нескольких часов борьбы итоги конкурса были подведены. Как и в прошлый раз, лучший командный результат – у севастопольской команды, а звание «Лучший водитель» завоевал севастополец Дмитрий Назимов.