Девушку из Евпатории убили из-за крупной суммы денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Сакского района и 27-летнего жителя Евпатории. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем и в разбоем с применением насилия группой лиц по предварительному сговору.

22 апреля прошлого года в социальных сетях было выявлено сообщение, что жительница Москвы разыскивает свою 23-летнюю дочь, проживающую в Евпатории. Девушка длительное время не выходила на связь, что для нее было нехарактерно.

Следователи и следователи-криминалисты вместе с коллегами из уголовного розыска и поискового отряда «Лиза Алерт Крым» в короткие сроки провели значительную работу по отработке территорий нескольких районов. Был установлен круг общения девушки, маршруты ее передвижения, изучены записи с камер уличного наблюдения, с помощью криминальной техники осмотрены места жительства пропавшей и двух возможных подозреваемых. В результате чего были получены сведения о причастности к исчезновению жительницы Евпатории двух ее знакомых. Была выбрана грамотная тактика допроса, в результате чего от них получены признательные показания.

Установлено, что злоумышленники знали о наличии у девушки 500 тысяч рублей, которые решили похитить. 20 апреля один из фигурантов под надуманным предлогом пригласил ее на встречу в дом в селе Воронцовка. У потерпевшей незаметно похитили телефон, который впоследствии выбросили в безлюдном месте, чтобы в случае ее розыска запутать следы. На требования выдать деньги жертва ответила отказом и начала оказывать физическое сопротивление. Сообщники связали ей руки и ноги скотчем, рот закрыли кляпом. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подельники закопали тело в лесополосе за селом Вересаево.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.