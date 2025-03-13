На запланированном на утро 17 марта школьном внеурочном занятиям «Разговоры о важном» будут говорить о событиях Русской весны и рассказывать об истории Артека, которому в июне 2025 года исполняется ровно век. Информация об этом опубликована в телеграм-канале МДЦ «Артек».

«Почему это важно? Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году стало историческим событием, имеющим глубокий культурный и политический смысл. А 100-летие международного детского центра «Артек» подчеркивает преемственность поколений и воспитание будущего страны» –читаем на страничке.

Школьникам предстоит узнать, что 16 июня 2025 года МДЦ «Артек» отметит 100-летие со дня основания. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране, а в Москве даже намечен большой концерт.

Сто лет детства

Детский лагерь «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева.

Первая смена была открыта 16 июня 1925 года. Весь лагерь состоял из четырех больших брезентовых палаток, для столовой использовалось место под тентом, где было расставлено шесть обеденных столов и скамейки.

В лагере также был организован клуб-библиотека, под который была отведена лучшая комната потемкинского домика. Там же хранились собранные детьми коллекции, инструменты и материалы для ручного труда. Около самого моря, где теперь разбита «костровая» площадь с амфитеатром для гостей, была и физкультурная площадка. Здесь же в первые годы зажигались артековские костры. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма.

Сейчас это Международный детский центр, который насчитывает 10 детских лагерей. В год принимает до 30 000 школьников от 8 до 17 лет, проводит 15 смен по 21 день каждая.