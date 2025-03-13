Севастопольцы участвуют в чемпионате России по альпинизму

С 10 по 20 марта в республике Ингушетия проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе, севастопольские альпинисты соревнуются в техническом классе впервые. Об этом рассказала президент федерации альпинизма и скалолазания города Севастополя, главный тренер сборной Севастополя по альпинизму Анна Буракова

Соревнования проводятся в Ингушетии уже в пятый раз, альпинистский лагерь «Кязи» находится недалеко от поселка Джейрах. Выбор Ингушетии в качестве места проведения чемпионата не случаен, этот горный район идеально подходит для проведения чемпионатов даже в межсезонье. Регион привлекает спортсменов не только своими природными красотами, но и уникальными условиями для тренировок и соревнований.

Участники чемпионата России 2025 года – это представители сборных команд регионов. На этот раз соревноваться в выносливости, ловкости, точности, координации, тактической подготовке, хладнокровии приехали 23 команды из 21 региона России. В состав севастопольской сборной вошли два спортсмена: мастер спорта, бронзовый призер чемпионата России по альпинизму в скальном классе Павел Левин и кандидат в мастера спорта Владимир Одоев. Оба являются членами сборной команды Севастополя по альпинизму и спортсменами спортшколы №7.

В течение восьми дней вместе с лучшими альпинистами страны наши ребята будут совершать восхождения на вершины стены Кязи, расположенной в горном массиве Цей-Лоам. Всего там проложено 20 альпинистских маршрутов.

По правилам чемпионата, команды совершают восхождения на вершины по маршрутам максимальной категории сложности (пятой и шестой). Они смогут восходить сколько угодно раз, но в зачет пойдут только два лучших, с учетом сложности маршрута и времени его прохождения.

– До этого мы выступали, в основном, в скальном классе и в скай-раннинге, в техническом классе за последние годы выступаем впервые. Что такое технический класс? Это очень серьезные соревнования: высокие горы, длительные подъемы, суровые погодные условия, случается, ночевки прямо на стене, ..– все это требует максимальной сосредоточенности и концентрации внимания, – рассказала А.Буракова.

Она также отметила, что главной задачей севастопольских спортсменов на этих соревнованиях станет обретение опыта. Впрочем, войти в первую десятку ребята все-таки надеются. И для этого все основания: они уже прошли свой первый маршрут (маршрут Курочкина 5Б) на вершину Цей-Лоам, показав супервремя – 9 часов 10 минут.