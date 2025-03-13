Неадекватный строитель навел шороху в ветклинике

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в одном из севастопольских ветеринарных учреждений Ленинского района.

По словам администратора заведения, агрессивный мужчина с признаками опьянения вбежал в ветеринарный центр и закрылся в туалете. На уговоры персонала освободить помещение дебошир выражался нецензурной бранью. Через несколько минут он выбил дверь и принялся бегать по рабочим кабинетам, выкрикивая, что его преследуют террористы и хотят убить.

Наряд Росгвардии задержал неизвестного. При визуальном осмотре в его брюках была обнаружена стеклянная колба с неизвестным порошком белого цвета.

Правонарушитель передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.