Многоэтажки на улице Генерала Мельника строили мошенники

В период с июля 2017 по июнь 2020 года злоумышленники похитили денежные средства 39 жителей разных регионов России, причинив им ущерб в размере более 56,3 млн рублей.

В Севастополе провозглашен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан под видом долевого строительства домов на ул. Генерала Мельника. Виновными оказались два местных жителя — Александр Ксендзов и Александр Станев.

А.Ксендзов организовал хищение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья. Он выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО «Техноальянс». Сначала он действовал с подельником, затем — самостоятельно. Сообщники обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках № 80 и 84 на ул. Генерала Мельника в Севастополе. В действительности они не собирались исполнять взятые на себя обязательства, поскольку указанные земельные участки предназначены для индивидуальных жилых домов, возведение многоквартирного жилья на них запрещено.

Ранее А.Ксендзов уже был осужден по двум уголовным делам по аналогичным преступлениям в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив «Дом у моря». Его имущество арестовано.

По совокупности преступлений Ленинский районный суд г. Севастополя назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А.Станев осужден к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает Генеральная прокуратура г. Севастополя.