Мартовское тепло – не аномалия

Теплая погода середины марта – никакой аномалией не является. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам дежурного синоптика Галины Ваховской, подобное случалось и не однажды. Например, в 2020 году в это же время столбик термометра взлетел до отметки +26,8 градусов.

– Теплые дни в марте для Севастополя характерны. Например, сегодня температура воздуха к полудню составила 21,2 градуса, и эничего исключительного в этом нет. Все – в пределах нормы, – сказала Г.Ваховская.

По ее информации, до конца недели севастопольцы смогут наслаждаться внезапно наступившим «почти летом». Теплая погода будет сопровождаться южным умеренным ветром, в субботу – порывистым.

Температура воздуха сегодня ночью составит +10+12 градусов, с увеличением 14 марта до +15+17 градусов. Дальше будет только теплеть: 15 марта – воздух прогреется до +20+22 градусов, в воскресенье составит + 18+20 градусов.

Правда, уже в начале следующей неделе в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается дождь, после чего температура воздуха начнет понижаться.

Интересно, что 23 марта ежегодно отмечается день метеоролога. Однако сами синоптики не уверены, что в этот день будет столько же тепло, как теперь.

Кстати, вода в море уже прогрелось до +9 градусов.