Институт биологии Южных морей будут реставрировать и ремонтировать

Главное здание Института биологии южных морей планируют привести в порядок. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок РФ.

Речь идет о реставрации объекта культурного наследия «Административно-лабораторный корпус», расположенного по адресу проспект Нахимова,2.

Пока речь идет о выполнении инженерных изысканий, подготовке научно-проектной документации для реставрации объекта. Электронный аукцион объявлен на сумму 51,194 млн рублей. Поиск подрядчика (прием заявок) продолжится до 19 марта.

Заказчик объекта – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН».

На том же сайте объявлен конкурс на получение заказа на капитальный ремонт объектов недвижимости Института бтологии южных морей по адресу Ул.Катерная,47.

Объектами ремонта станут пирс и главный радиобиологический корпус. Последний включит внутреннюю отделку, ремонт отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, фасадные работы.

Сумма контракта – 99,9 млн рублей. Срок подачи заявок – до 17 марта.

Справка: Здание Института биологии южных морей на самом берегу моря спроектировал севастопольский архитектор А.М.Вейзен. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны, восстановлено в 1951 году, правда в несколько измененном виде, без первоначальных башен.

В 1960-1962 гг. по проекту архитектора Л.В.Плахова здание расширили, не нарушив прежнего стиля, пристроили к нему два трехэтажных крыла в форме буквы «П».