Аварийную лестницу в Килен-Балке отремонтируют

Рабочие выложат ступени клинкерной плиткой, установят новые нержавеющие поручни, очистят территорию вокруг от кустарников и камней.

Согласно техническому заданию подрядчик за 8,6 млн рублей произведет полный комплекс капитальных строительно-монтажных работ.

«Люди рады, что в скором времени убитая лестница в Килен-балке станет произведением искусства», — написала в социальной сети помощник депутата Александра Брыжака — Мария Кот.

Заказчиком выступает ГКУ «Управление объектов городского хозяйства». Подрядчик — ООО «СК «Югстройсити». Работы планируют завершить в конце августа.

В последние десятилетия старая лестница находилась в полуразрушенном состоянии и представляла опасность для жителей района. Обычно ей пользовались местные жители: дети, идущие в школу от улицы Килен-Балка на улицу Жидилова и обратно, и сотрудники 13-го завода, спускающиеся по ней на работу.