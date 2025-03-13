Арабатские суслики проспали весну!

Весной самцы пробуждаются и выходят на поверхность первыми, затем самки; вскоре у них начинается период гона.

«Когда ночные температуры стали выше нуля животные чаще стали выглядывать из своих нор. Также проснулись суслики и в заповеднике «Опукский», наблюдаем единичные особи которые свистом оповещали свое присутствие», — написал в соцсетях научный сотрудник Заповедного Крыма Игорь Сикорский.

В южных регионах суслики спят не очень продолжительно, зато в северных — их сон длится по несколько месяцев. Спящий суслик впадает в такое беспробудное состояние анабиоза, что его сон считается одним из самых глубоких среди представителей животного мира.

«В настоящее время популяция сусликов на Арабатской стрелке самая большая по количеству зверьков. Их колония изменялась, но никогда не исчезала», — уточняет ученый.

Суслики проживают небольшими колониями. Свои жилища они обустраивают сами, выкапывая длинные до 15 метров норы–тоннели на глубине до полутора метров. Некоторые лабиринты могут проходить под водоемами. В норах предпочитают жить обособленно, максимум по две особи. Входы в каждую нору расположены рядом и члены колонии всегда приходят на помощь друг другу.