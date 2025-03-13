150 подводных тоннелей

Когда в Севастополе построят подводный тоннель, пока неизвестно. Пока суд да дело, «Севастопольская газета» выяснила, почему иногда проектировщики тоннели предпочитают мостам, и подготовила подборку об уже реализованных подводных проектах.

Генплан Севастополя, принятый в феврале этого года, предусматривает строительство в городе подводного тоннеля. Подробных данных о сооружении вообще нет. «Точное прохождение тоннеля, трасс предлагаемых участков улично-дорожной сети, границы территорий общего пользования будут устанавливаться на этапе разработки проектов планировки территории или проектов планировки территории линейных объектов», — сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя.

Судя по опубликованным приложениям к генплану, тоннель на Северную сторону будет начинаться с ул.Пожарова, а его подводная часть начинаться от площади Нахимова. Ширина Севастопольской бухты в этом месте почти километр, если мерить от пл.Нахимова по прямой до мыса на Северной стороне со сленговым названием Кандрафос (иногда Кондрафос).

Учитывая, что генплан рассчитан до 2046 года, будем надеяться, что за отпущенные 20 лет проект реализуют, поскольку идеи о подводной переправе между южной и северной частями города регулярно всплывают в севастопольских генпланах, начиная с времен СССР.

Немного истории

Первый известный подводный тоннель построили в древнем Вавилоне под рекой Евфрат за две с лишним тысячи лет до Рождества Христова. Почти километровое сооружение было обшито кирпичом и поддерживалось аркой. Историки считают, что его использовали для перехода людей и колесниц между царским дворцом и храмом.

На протяжении веков тоннели использовались для добычи ископаемых, тайных проходов, а также в военных целях. С появлением железных дорог инженеры задумались о более сложных проектах.

В 1818 году французский инженер Марк Брюнель создал тоннелепроходческий щит — первую машину для прокладки тоннелей под водой, которую использовали для строительства перехода под Темзой в Лондоне. Это был прямоугольный стальной каркас с множеством окошек, который проталкивался под землей домкратами. Рабочие по очереди открывали окошки, выбирали грунт, и, по мере того, как машина двигалась вперед, они возводили позади толстую кирпичную кладку, служившую стенами тоннеля. Говорят, что изобретателю пришла в голову идея этого устройства, когда он наблюдал, как корабельный червь прокладывает дорогу в твердой дубовой щепе.

Сегодня существуют более совершенные агрегаты — тоннелепроходческие машины. Эти двухсотметровые гиганты вгрызаются в подводный грунт, заглатывают и передают назад, где рабочие отгружают его на поверхность. Самые большие из этих машин за один оборот ножей могут обработать до 10 тонн породы.

Строительство и обслуживание подводных тоннелей — удовольствие дорогостоящее, поэтому чаще всего их сооружают там, где возведение моста или паромное сообщение нерентабельны или невозможны: например, могут помешать судоходству.

На сегодня на Земном шаре построено полторы сотни подводных тоннелей. Большинство из них предназначены для автомобильного или железнодорожного транспорта, остальные — это водопроводы или кабельные тоннели.

Самый длинный подводный тоннель Сейкан (Япония)

Железнодорожный тоннель «Сейкан» — абсолютно уникальное сооружение, соединяющее самый большой японский остров Хонсю с самым северным — Хоккайдо. Общая протяженность тоннеля 53,85 км. Тоннель опускается на глубину около 240 метров, что на 100 метров ниже уровня морского дна. Для сравнения: высота главного здания МГУ со шпилем и звездой как раз равна 240 метрам. Длина подводной части тоннеля составляет 23,3 км. «Сейкан» является самым глубокозалегающим под морским дном железнодорожным тоннелем в мире. Официальное его открытие состоялось в 1988 году.

«Евротоннель»: самый известный тоннель

Впервые прорыть тоннель под Ла-Маншем предложил в 1802 году французский инженер Альберт Матье-Фавье. Он представил проект тоннеля, пригодного для движения конных экипажей, который должен был освещаться масляными лампами. Чтобы воплотить эту задумку, потребовалось 200 лет.

Железнодорожный «Евротоннель» проходит под проливом Ла-Манш и соединяет Европу с Великобританией с 1994 года. Его протяженность составляет около 51 км, из них 39 км проходит непосредственно под дном моря на глубине до 75 метров. Тоннель уступает по общей протяженности тоннелю «Сейкан», но его подводный участок на 14,7 км длиннее.

Внутри проложены две железнодорожные ветки, есть также запасной путь для обслуживающего персонала. В тоннеле ходят высокоскоростные пассажирские поезда «Евростар», шаттлы для автотранспорта и грузовые составы. Несмотря на то, что в тоннеле все продумано до мелочей, избежать ЧП удается не всегда. В общей сложности тоннель закрывали четыре раза из-за грузовиков, которые загорались прямо на платформах составов.

«Мармарай» (Турция): тоннель между двух континентов

По символичности и знаковости у «Евротоннеля» есть конкурент — тоннель «Мармарай», соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, в некотором смысле два континента: 1,4-километровый тоннель пролегает над дном пролива Босфор на глубине 60 метров в сейсмоопасном районе и в илистом грунте. Пока шло строительство тоннеля, на европейском берегу пролива обнаружили остатки главного порта древнего Константинополя с массой античных и средневековых артефактов, включая обнаруженные впервые остатки византийских галер, а потом и следы первого человеческого поселения на территории современного Стамбула, датируемого седьмым тысячелетием до нашей эры. Археологические исследования задержали строительство на несколько лет.

По своей конструкции тоннель «Мармарай» состоит из 11 полых секций. Каждая из них имеет длину в 130 метров и весит около 18 тысяч тонн. Изначально строители гарантировали безупречную работу всех систем тоннеля, но в первые же сутки работы отключилось электричество, и пассажирам остановившегося поезда пришлось выбираться самостоятельно.

Тоннель «Евразия» (Турция) — еще один автомобильный подводный тоннель под проливом Босфор. Движение по нему запустили в декабре 2016 года. Двухэтажный тоннель соединяет районы Кумкапы в европейской части и Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Тоннель пересекает Босфор под морским дном, достигая максимальной глубины в 106 метров. Путешествие между двумя континентами занимает около пяти минут.

Подводный тоннель Линкольна (США)

Тоннель Линкольна — грандиозное инженерное чудо, пересекающее реку Гудзон и соединяющее Манхэттен с Нью-Джерси. Строительство тоннеля, длиной в 2,4 км, началось в в 1934-м и завершилось в 1937 году. С тех пор он служит символом Нью-Йорка. Изначально проект предусматривал строительство двух труб туннеля, однако позже была добавлена третья. Всего в трубах находятся шесть автодорог. За день по туннелю проходит до 120 тысяч автомобилей, что делает его одним из наиболее загруженных туннелей в мире.

Туннель Ахмеда Хамди — подземный путь из Африки в Азию

Суэцкий канал можно пересечь только в одном месте — по автомобильному тоннелю Ахмеда Хамди, который расположен к северу от города Суэц (Египет). В длину он протянулся на 1,63 км. Над потолком самой глубокой точки туннеля лежит 42 метра скальных пород и морской воды. Проезд по туннелю имеет по одной полосе движения в каждом направлении.

Тоннель строился щитовым способом и был открыт в 1981 году. Однако просачивание соленых вод через бетонное покрытие было замечено уже вскоре после окончания постройки. Соленая вода быстро разъедала сталь и ухудшала бетон, что приводило к систематическим проблемам. В 1992 году начались работы по реконструкции туннеля. Чтобы избавляться от накопленной воды, в его основании были установлены мощные насосные системы. Дополнительное укрепленное бетонное тоннельное покрытие было построено внутри первого.

Эресуннский мост-тоннель (Дания – Швеция)

«Ныряющий мост» — так называют сооружение, которое соединяет столицу Дании и шведский город Мальме. Длина надводной части — 7,8 км, подводной — 4 км. Это наиболее протяженная автомобильная дорога в Европе, совмещенная с железнодорожным мостом.

Мост-тоннель начали строить в 1995 году, а завершили в 1999-м. Несмотря на то, что строительству помешала пара немаловажных происшествий — обнаружение на дне морском неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны и перекос одного из сегментов тоннеля, — мост был завершен на три месяца раньше, чем планировалось.

Тоннель под Амуром (Россия)

Секретный проект НКВД — первый и единственный подводный железнодорожный тоннель СССР и России. Это однопутный железнодорожный тоннель протяженностью 7,2 км на Транссибирской магистрали в Хабаровске. Построен в 1937-1941 годах для дублирования моста через Амур.

Необходимость строительства тоннеля была обусловлена захватом в 1931 году Японией Маньчжурии, утратой Китайско-Восточной железной дороги и уязвимостью моста. В 1936 году, с учетом особого стратегического значения Транссиба для страны, по инициативе Генерального штаба РККА было принято решение о его строительстве.

Технический проект подводного тоннеля был разработан в 1937 году. В постоянную эксплуатацию объект ввели 25 октября 1942 года. По состоянию на 2008 год железнодорожные составы шли как над Амуром — по железнодорожному мосту, так и по тоннелю. В 2009 году после завершения второй очереди реконструкции Амурского моста по нему было запущено двухстороннее движение, что дало возможность провести реконструкцию подводного тоннеля.

Лефортовский тоннель (Россия)

Этот автомобильный тоннель проходит под рекой Яузой в Москве. Его проект появился еще в 1935 году, но к работам приступили только в конце 50-х. Строительство шло очень вяло: спустя 25 лет были сооружены только мост и две эстакады. А потом стройку заморозили, и только в 2003 году по тоннелю поехали автомобили.

Сейчас Лефортовский тоннель входит в пятерку самых длинных городских тоннелей в Европе.

Тоннель под Енисеем (Россия)

Под Красноярском есть город Железногорск, рядом с которым находится горно-химический комбинат. Именно для него и был построен тоннель, который проходит под крупнейшей рекой в России — Енисеем. Стратегическая цель тоннеля — откачка радиоактивных отходов к месту захоронения подальше от Железногорска. Завод по переработке плутония начали строить в 1970-х годах. Тогда неподалеку, за Енисеем, нашли специальное геологическое образование — «линзу», которое могло бы стать подземным хранилищем для слаборадиоактивных отходов. Но чтобы добраться до «линзы», нужно было перешагнуть реку — так и появился проект тоннеля.

Длина тоннеля составляет 2,2 км. Двухъярусный тоннель проложен на глубине 50 м под дном реки: по нижнему ярусу проложены пять магистралей из нержавеющих труб, уложенных в железобетонные лотки. Три трубы — для высокоактивных жидких радиоактивных отходов, две — для низкоактивных. Верхний ярус предназначался для движения автотранспорта. В 1985 году возведение сооружения было закончено, но перекачка радиоактивных отходов по нему никогда не осуществлялась, потому что завод на левом берегу построен не был.