Утверждена программа бесплатного переобучения

Ежегодно при поддержке государства подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться свыше 104 тысяч человек.

Постановление об утверждении программы бесплатного переобучения дополнительного профессионального образования граждан в рамках нового национального проекта «Кадры» подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В программе сохранены категории граждан, имеющие право на бесплатное переобучение. В их числе люди с инвалидностью, мужчины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей до 35 лет, ветераны специальной военной операции и члены их семей, а также граждане, ищущие работу, безработные или находящиеся под риском увольнения.

Ознакомиться с направлениями программы обучения и подать заявку можно на портале «Работа России». После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, чтобы специалисты помогли подобрать программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.

«До 2025 года программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан реализовывалась в рамках национального проекта «Демография», – сообщается на официальном сайте Кабмина.