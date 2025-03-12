Международный фестиваль «Великое русское слово» проведут в СевГУ

Ежегодный форум по вопросам сохранения русского языка и культуры – севастопольский этап Международного фестиваля «Великое русское слово» пройдет в Севастопольском государственном университете (СевГУ) 14 и 17 марта. Мероприятие проведут при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В программе 14 марта – 5-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык и культура как основа межнационального диалога». Конференцию организуют в зале «Севастополь» по улице Университетская, 33, она будет состоять из пленарного заседания и научно-практической части.

Мероприятия 17 марта включат выставки национально-культурных обществ Севастополя и иностранных студентов, которые пройдут в здании на Университетской, 33, в галерее между аудиториями 420-423.

Участников конференции с самого утра будут также развлекать народными играми, мастер-классами, викторинами, конкурсами, хороводами, фотосессиями в народных костюмах, выступлениями вокальных коллективов национально-культурных обществ Севастополя.

После полудня запланирована кейс-секция по разработке и применению медиативных практик, направленных на предупреждение конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в форме деловой практической игры

В программе дня также проведение настольной тематической игры, направленной на кросс-культурное взаимодействие и адаптацию иностранных студентов и студентов Севастополя.