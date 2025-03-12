Календарь цветения может сдвинуться на более ранний срок

В южных регионах России может повториться раннее цветение из-за аномально теплой погоды в марте. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на мнение кандидата географических наук, доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) Игоря Вахрушева.

«Раннее цветение растений в ЮФО в марте 2025 года весьма вероятно при прогнозируемой тенденции, но все может измениться. Теплая погода стимулирует вегетацию: при температурах выше 5-6 градусов тепла начинают распускаться почки плодовых деревьев (абрикос, персик, вишня), а также ранние травянистые растения (подснежники, крокусы). Если температура достигнет 15 – 20 градусов тепла, как сейчас прогнозируется, цветение может начаться на 1-2 недели раньше нормы. В 2025 году раннее цветение может стать еще более выраженным, что усиливает риски снижения урожайности — заморозки в апреле способны повредить цвет», – считает ученый.

В регионах Южного федерального округа весной 2024 года отмечалось раннее цветение в Сочи, Республике Крым, Астраханской области, некоторые растения зацветали повторно. В среднем, растения зацветали и отцветали на две недели раньше, что сдвинуло ряд мероприятий, связанных с показом цветов, а также осложнило поездки туристам, которые могли не успеть увидеть цветочные поля из-за изменений в календаре цветения.