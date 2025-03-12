Юным нахимовцам рассказали о событиях Крымской весны

В экспозиции представлены документы, листовки, фотографии, на которых запечатлены трагические моменты, происходившие в Киеве и Севастополе в 2013-2014 годах, а также экземпляры севастопольских газет, сохранивших хронику событий от народного митинга на площади Нахимова до исторического референдума в Севастополе.

Первую экскурсию на выставке прослушали кадеты первого курса.

— Сегодня у нас проходит выставка фотографий, посвященных событиям Крымской весны. Архив города Севастополя предоставил нам возможность познакомиться с документами, материалами тех событий. Мы проведем экскурсии по выставке для всех нахимовцев без исключения. В данный момент экскурсию прослушал первый курс, ребята, которые, можно сказать, ровесники Крымской весны, — рассказал заместитель начальника филиала Нахимовского военно-морского училища по воспитательной работе Александр Норенко.

Он отметил, что знакомство с историей нашей страны необходимо молодым, чтобы помнить и знать правду и не терять связь со своими национальными корнями.

— Особенно это важно для курсантов, которых мы готовим для будущей военной службы. Ребята должны быть готовы защищать, отстаивать и любить Родину, — подчеркнул А.Норенко.

— Документы, которые мы показываем сегодня воспитанникам училища, — судьбоносные. Ребята не были ни свидетелями, ни участниками тех событий, кто-то приехал из других регионов РФ, для них это, может быть, первое прикосновение к этой страничке нашей истории через архивные документы. Они ничего не знают об этих событиях, о противостоянии, которое вошло в историю как третья оборона Севастополя. Поэтому им надо всё объяснять, — уточнила главный специалист отдела информации и использования документов архива Севастополя Марина Соловьева.

После экскурсии кадеты поделились с «Севастопольской газетой» своими впечатлениями.

Антон Постоногов приехал на учебу в Севастополь из Челябинска. Курсант рассказал, что благодаря выставке он открыл неизвестные ранее страницы истории Севастополя. Юноша был поражен свободолюбием и смелостью севастопольцев, которые вышли на митинг отстаивать свою независимость.

— Меня впечатлил митинг, на котором собралось 30 тысяч человек, которые боролись за свободу, — сказал воспитанник. Он пообещал, что когда вырастет, поступит в военно-морское училище им.Нахимова, а потом будет честно служить Отечеству.

Кадеты Роман Рукин с Камчатки и севастопольцы Руслан Дзиодзин и Андрей Сапцов были потрясены тем, как русские люди отстаивали Севастополь и добивались своего возвращения на свою родную землю.

Экспонирование выставки для 630 воспитанников Севастопольского президентского кадетского училища продлится до 21 марта.