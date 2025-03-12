Хотят создать новый памятник Павлу Силаеву

Как считает доцент кафедры «Строительство и землеустройство» Екатерина Преображенская, существующий памятник П.Силаеву расположен в довольно труднодоступном месте, а о самом П.Силаеве, его жизни и деятельности мало что известно жителям города.

Именно поэтому студенты решили исправить существующее положение вещей, создав рабочую группу по разработке проекта, в состав которой вошли будущие архитекторы, дизайнеры, ландшафтные дизайнеры,а также студенты других специальностей. Для расширения возможностей планируется даже прибегнуть к помощи искусственного интеллекта.

Монумент предположительно будет установлен на пересечении улицы Павла Силаева и проспекта Генерала Острякова. Проект, кроме памятника, включит также благоустройство территории, что должно способствовать воплощению архитектурного образа.

Как сообщили в Институте развития города, инициатором проекта является начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Геннадий Куколев.

Известно также о планах разработать и представить жителям города и экспертам несколько проектов памятника. Пока речь идет о создании эскизной и концептуальной документации и поиске финансирования.

Справка

Павел Михайлович Силаев (1916-1942) — участник Великой Отечественной войны, военный контрразведчик Черноморского флота, младший политрук, младший лейтенант госбезопасности, участник обороны Крыма и второй героической обороны Севастополя.