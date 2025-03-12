Госдума приняла в первом чтении несколько важных законопроектов

Об упрощении порядка перераспределения земельных участков для бизнеса

Поправки разработаны в интересах представителей бизнеса, особенно владельцев небольших магазинов и промышленных предприятий, которым необходимо изменить границы своих земельных участков в случаях чересполосицы, вклинивания, изломанности границ и других проблем.

Сегодня, чтобы осуществить перераспределение, собственникам приходится разрабатывать проект межевания, при этом минимальные затраты на него составляют порядка 500 тысяч рублей. Законопроектом предлагается снять этот барьер и упростить для бизнеса порядок образования земельных участков путем перераспределения.

«Они, как и обычные граждане, смогут провести данную процедуру на основании схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории. При этом площадь участков в результате перераспределения может увеличиваться не более чем на одну тысячу квадратных метров», — сказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Кроме того, законопроект позволит исключить случаи злоупотребления, когда в обход процедуры торгов предприниматели проводят многократное перераспределение государственных и частных участков, чтобы увеличить площадь участка, находящегося в частной собственности. Поправками будет установлена однократная возможность перераспределения таких земель.

О соразмерности площади выкупаемого участка под зданием

Законопроект решает многолетнюю проблему соразмерности земельного участка объекту недвижимости при выкупе без торгов собственником объекта. К примеру, когда человек строит на участке маленький сарайчик, а ему по льготной стоимости предоставляют десятки гектаров земли.

«До сих пор не выработано единых критериев относительно того, как собственнику здания реализовывать исключительное право выкупа или аренды. Необходимость соотнесения площади участка с площадью построенного на нем объекта законодательно не предусмотрена. Мы предлагаем ввести критерии, согласно которым в случае выкупа земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства такой участок должен быть застроен не менее чем на 5%, причем не сараем, а основным объектом. А для участков с иными видами разрешенного использования — на 10%. Это позволит исключить случаи злоупотребления, когда выкупают земельный участок несоразмерно большей площади, чем это необходимо для эксплуатации здания или сооружения», — объяснил А.Бутовецкий.

Также предлагается ввести основания для отказа в предоставлении земельного участка, если площадь построенного на нем объекта не соответствует обозначенным в законопроекте критериям. Кроме того, нельзя будет выкупить участок, если на нем возведен только вспомогательный объект, а основной объект отсутствует.

О защите электронных сделок с помощью биометрии

Перемены повысят безопасность онлайн-сделок и защитят имущественные права граждан.

На данный момент уже существует механизм защиты от мошенничества при электронных сделках с недвижимостью. Он предусматривает обязательное письменное согласие собственника на регистрацию права собственности на основе электронных документов. Для этого владелец должен лично дать разрешение, после чего в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится специальная отметка о возможности регистрации на основании электронных документов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

«Единая биометрическая система позволит установить и подтвердить личность с использованием биометрических персональных данных физических лиц. Данный механизм будет применяться в дополнение к УКЭП, которая уже сейчас обеспечивает надежность процесса регистрации прав собственности. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности таких сделок и защиту граждан от мошеннических действий с недвижимостью. Кроме того, это сократит сроки получения услуг Росреестра и сделает их более удобными», — пообещал А.Бутовецкий.

Нововведения начнут действовать с 1 июля 2026 года.