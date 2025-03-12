Бывший замгубернатора Севастополя возглавил ДОССАФ России

Денис Добряков, с февраля по июнь 2015 года работавший в Севастополе в качестве заместителя главы города, назначен председателем центрального совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Правда, пока с приставкой «и.о.». Об этом сообщается на официальном сайте ДОСААФ.

В Севастополе Д.Добряков руководил блоком городского хозяйства, архитектуры и строительства, он запомнился горожанам своей принципиальной позицией по целому ряду хозяйственных вопросов. Однако, не проработав в должности зама и полугода, он бы уволен указом тогдашнего главы города Сергея Меняйло.

После Севастополя Д.Добряков работал главой города Рыбинска, в 2022 году возглавил научный институт парашютостроения, который входит в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», а в сентябре 2023 года Д.Добрякова назначили на должность первого заместителя руководителя регионального представительства «Ростех» по Ярославской области.

Съезд, на котором должны окончательно определиться с назначением Д.Добрякова на должность руководителя ДОССАФ, запланирован на 27 марта.