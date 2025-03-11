Вышел за сигаретами, а вернулся с ящиком коньяка

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, распивавший с другом спиртное мужчина вдруг понял, что у него закончились сигареты. Он отправился в магазин, но оказалось, что всё уже закрыто.

Проявив «креативность», злоумышленник повредил роллеты, разбил стекло и проник внутрь продуктового магазинчика. В поисках сигарет он наткнулся на стеллаж с алкоголем и вспомнил, что спиртное тоже на исходе. В подвернувшийся ящик для овощей поместилось 12 бутылок коньяка на сумму почти семь тысяч рублей. Похищенный алкоголь мужчина выпил вместе с приятелем.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.