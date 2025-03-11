Владельцы затонувших в Черном море танкеров создадут фонды для компенсации ущерба

Владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» создадут фонды в сумме более чем на 1 млрд рублей для компенсации ущерба от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей компании в Арбитражном суде Краснодарского края.

Мэрия Анапы также подала в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», чьи танкеры затонули в Керченском проливе. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Отмечается, что такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: шторм с волнением моря до семи баллов стали причиной аварии. В результате ЧП почти 3,8 тысяч тонн мазута вылилось в Черное море.